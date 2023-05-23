Золото получило негатив: может ли это измениться, и как отреагируют биржевые цены на драгметалл

Курс золота испытал на себе действие негативных факторов и находится в ожидании: ФАН узнал, что влияет на котировки благородного металла на торгах. О конкретных факторах «золотого» ценообразования в обозримой перспективе рассказали эксперты ФБА «Экономика сегодня».