Золото получило негатив: может ли это измениться, и как отреагируют биржевые цены на драгметалл

Курс золота испытал на себе действие негативных факторов и находится в ожидании: ФАН узнал, что влияет на котировки благородного металла на торгах. О конкретных факторах «золотого» ценообразования в обозримой перспективе рассказали эксперты ФБА «Экономика сегодня».
По итогам вчерашних торгов цены на золото отметились снижением на 0,3%, опустившись с отметки 1978 к отметке примерно 1971 за тройскую унцию. Сейчас продолжается снижение — к уровню 1960, рассказали эксперты по фондовым рынкам.
«Основным негативом вчера вновь стали выступления представителей ФРС. В частности, Джеймс Буллард в своем докладе заявил о том, что не исключает возможного повышения ставки в этом году со стороны ФРС. Причем не только одного, а сразу двух повышений он не исключает, поскольку инфляция остается достаточно высокой, а экономика крепкая. И особенно рынок труда пока достаточно устойчив в США. Вот почему нужно и дальше повышать процентные ставки. Такие “ястребиные” комментарии привели к росту доходности десятилетних американских гособлигаций, они поднялись к уровню 3,72%, а индекс доллара DXY подрос к уровню 3,2 пункта. И все это оказало давление на курс золота. При этом цены на золото в общем никак не реагируют на ситуацию с госдолгом США. Вроде был спрос как на защитный актив, из-за того, что ожидается соглашение по нему, спрос на золото сейчас снизился, и это негативно», — поделился информацией биржевой аналитик «Экономики сегодня».
Однако, добавил он, рынки сейчас будут ждать завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. Ну, а пока золото «пытается удержаться» в диапазоне 1972-2070 долларов за тройскую унцию.
Ранее аналитики рассказали, как ожидание решения по госдолгу США влияет на котировки нефти и золота.