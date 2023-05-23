В башкирском селе школьник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка

Празднование последнего звонка обернулось поножовщиной в Башкирии. Инцидент произошел рядом с селом Алаторка.
По предварительным данным, школьники употребляли алкоголь на берегу местного озера, хотя в регионе сегодня действует запрет на продажу спиртного. Во время празднования возникла ссора, в результате чего один из учеников взял нож и ранил двух приятелей.
Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнули журналисты. Жертвы нападения госпитализированы.
Поножовщина в Башкирии — не единственный подобный случай на последних звонках. Выпускник в Волгоградской области ранее ударил ножом одноклассницу. Сейчас девочка находится в больнице. Несмотря на ранение, школьнице удалось выжить.