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В башкирском селе школьник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка

Происшествия
В башкирском селе школьник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка

Празднование последнего звонка обернулось поножовщиной в Башкирии. Инцидент произошел рядом с селом Алаторка.

По предварительным данным, школьники употребляли алкоголь на берегу местного озера, хотя в регионе сегодня действует запрет на продажу спиртного. Во время празднования возникла ссора, в результате чего один из учеников взял нож и ранил двух приятелей.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнули журналисты. Жертвы нападения госпитализированы.

Поножовщина в Башкирии — не единственный подобный случай на последних звонках. Выпускник в Волгоградской области ранее ударил ножом одноклассницу. Сейчас девочка находится в больнице. Несмотря на ранение, школьнице удалось выжить.
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