В России разработали крупнейшую в мире установку, которая поможет разгадать «мюонную загадку»

Российский Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ запустил новую разработанную крупнейшую установку в мире для изучения траекторий движения космических лучей «Трек», пишет «Газета.Ru».
Новая установка может позволить расширить границы изучения энергии космических лучей до рекордного интервала (10^14 - 10^19 эВ.) В данной области изучения ученые давно наблюдают аномальное явление – переизбыток мюонов в атмосфере Земли. Эксперты называют это мюонной загадкой.
Аномалия заключается в том, что количество мюонов в верхних слоях атмосферы гораздо выше, чем по теоретическим расчетам. Для того, чтобы разгадать это явление, ученым необходимо точно определить их число и энерговыделение.
В прошлом году ученые НИЯУ МИФИ собрали внутреннюю плоскость установки. На данный момент эксперты смогли получить первые экспериментальные данные благодаря сопоставлению снимков мюонов. Детекторы прошли через «Трек» и показали высокую точность нового изобретения.
Ранее сообщалось, что российские космонавты подготовили к работе радиатор на лабораторном модуле МКС «Наука». Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин для этого провели в открытом космосе более пяти часов.