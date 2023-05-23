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В России разработали крупнейшую в мире установку, которая поможет разгадать «мюонную загадку»

Общество
В России разработали крупнейшую в мире установку, которая поможет разгадать «мюонную загадку»

Российский Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ запустил новую разработанную крупнейшую установку в мире для изучения траекторий движения космических лучей «Трек», пишет «Газета.Ru».

Новая установка может позволить расширить границы изучения энергии космических лучей до рекордного интервала (10^14 - 10^19 эВ.) В данной области изучения ученые давно наблюдают аномальное явление – переизбыток мюонов в атмосфере Земли. Эксперты называют это мюонной загадкой.

Аномалия заключается в том, что количество мюонов в верхних слоях атмосферы гораздо выше, чем по теоретическим расчетам. Для того, чтобы разгадать это явление, ученым необходимо точно определить их число и энерговыделение.

В прошлом году ученые НИЯУ МИФИ собрали внутреннюю плоскость установки. На данный момент эксперты смогли получить первые экспериментальные данные благодаря сопоставлению снимков мюонов. Детекторы прошли через «Трек» и показали высокую точность нового изобретения.

Ранее сообщалось, что российские космонавты подготовили к работе радиатор на лабораторном модуле МКС «Наука». Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин для этого провели в открытом космосе более пяти часов.
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