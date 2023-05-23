Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов

Государственная дума России приняла закон об основаниях признания недействительными заграничных паспортов граждан. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности страны.
Согласно документу, власти расширят список причин для аннулирования подобных удостоверений личности. В частности, их начнут признавать недействительными в случае утраты или непригодности.
Более того, основанием для лишения жителей свидетельств станет прекращение гражданства и отказ возвращаться на родину после завершения служебной командировки. Смерть владельца или неполучение удостоверения также дополнят соответствующий перечень.
Закон предполагает пересмотр срока оформления документов, если заявка подана по месту жительства. В то же время парламентарии сформировали правила изъятия загранпаспортов и их проверки.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости запретить проезд польских фур через территорию России. Ожидается, что в случае реализации данной инициативы бизнес республики понесет убытки в размере около 8,5 миллиарда евро.