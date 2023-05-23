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Бездомных выселят из отеля в Лондоне из-за концерта американской певицы Beyonce

Происшествия
Бездомных выселят из отеля в Лондоне из-за концерта американской певицы Beyonce

Несколько десятков бездомных семей могут выгнать из лондонского отеля Travelodge из-за тура американской певицы Beyonce. Об говорится в материале The Guardian.

Апартаменты, которые ранее предоставлялись бездомным, потребовались для удовлетворения спроса на гостиницы. Сообщается, что семьи разместят в альтернативном временном жилье.

В настоящий момент примерно 100 номеров отеля забронированы городским советом для людей, оставшихся без крыши над головой. Власти города обещают сделать все, чтобы обеспечить нуждающихся подходящим жильем.

Travelodge, в свою очередь, указывает на то, что размещение бездомных семей в отеле было временной мерой на короткий срок. Руководство предложило номера в других гостиницах этой сети.

Отметим, что всего Beyonce проведет пять концертов в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Они будут проходить с 29 мая по 4 июня.

Ранее певица Beyonce и рэпер Jay-Z приобрели самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов.
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