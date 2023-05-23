В Австралии менеджер бара нашел в ящике стола спящего питона

Работники одного из баров города Саншайн-Кост в Австралии заметили ромбического питона. «Гость» притаился в ящике стола менеджера.
Об этом сообщило издание UPI. По данным журналистов, после обнаружения животного сотрудники заведения сразу же вызвали ловца змей. На их вызов приехал Стюарт Маккензи.
Специалист аккуратно поместил зверя в специальный мешок. После этого он отправился в лесистую местность и там выпустил. «Гость» заведения не пострадал. По мнению эксперта, змея спала в ящике весь день.
Змеи нередко выползают на территории, где часто ходят люди. Они могут нанести вред человеку. Ранее токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как распознать ядовитых представителей вида. Его слова приводит РИАМО. Эксперт призывает внимательно смотреть на голову и зрачки.