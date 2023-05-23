Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Австралии менеджер бара нашел в ящике стола спящего питона

Происшествия
В Австралии менеджер бара нашел в ящике стола спящего питона

Работники одного из баров города Саншайн-Кост в Австралии заметили ромбического питона. «Гость» притаился в ящике стола менеджера.

Об этом сообщило издание UPI. По данным журналистов, после обнаружения животного сотрудники заведения сразу же вызвали ловца змей. На их вызов приехал Стюарт Маккензи.

Специалист аккуратно поместил зверя в специальный мешок. После этого он отправился в лесистую местность и там выпустил. «Гость» заведения не пострадал. По мнению эксперта, змея спала в ящике весь день.

Змеи нередко выползают на территории, где часто ходят люди. Они могут нанести вред человеку. Ранее токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как распознать ядовитых представителей вида. Его слова приводит РИАМО. Эксперт призывает внимательно смотреть на голову и зрачки.
австралия питон змея бар
Военкоры ФАН