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Путин заявил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине

Общество
Путин заявил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин уверен, что народ всегда готов защищать свою страну, а она, в свою очередь, гордится участниками СВО. Об этом сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.

Путин подчеркнул, что на вручение наград были приглашены участники СВО, которые представляют все многонациональное общество России. Он указал, что страна гордится их доблестью и отвагой.

«Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах», — подчеркнул президент.

Накануне Владимир Путин принял меры, которые направлены против вывода капитала за границу. Теперь Правительство РФ и Центробанк должны ограничить покупку иностранной валюты, пишет «Царьград».
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