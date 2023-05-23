Аналитик Разуваев спрогнозировал понижение цен на отдых в Турции

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что на предстоящих выборах поддержит кандидатуру Реджепа Эрдогана. Также Оган рассказал о том, какой вклад внесла его предвыборная кампания в вопросе установления националистической повестки дня в Турции и огласил свои принципы.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о том, что будет происходить с курсом российской и турецкой валют в случае возможной победы Эрдогана.
Отдых в Турции снова подешевеет. Колонка Разуваева
Турция не станет второй Германией или Польшей и не присоединится к антироссийскому фронту. Ужесточения санкционного давления на Россию опасаться не стоит. Турецкий «медвежий» фактор, вероятно, навсегда ушел с российского рынка акций и курса рубля.
Самое главное другое: россиянам и гражданам СНГ, прежде всего, Азербайджана и Казахстана, теперь можно не волноваться за свою недвижимость в Турции. С ней точно не будет никаких проблем.
Турецкие власти не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам на фоне колоссального роста цен на недвижимость, но ряд мер будет принят после выборов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив», – заявил министр в интервью телеканалу Habertürk.
Турецкие власти также продолжат «лечить» инфляцию с помощью понижения ключевой ставки. А значит, доллар ждет ракета: курс 50 или даже 100 лир за доллар не за горами. Россиянам это только на руку. Отдых в Турции подешевеет.
А в случае необходимости профессионалы из Банка России и Министерства Финансов всегда проконсультируют турецких коллег в вопросах денежно-кредитной политики. Чудовищный эксперимент с валютным курсом лиры и инфляцией не может продолжаться вечно. Хочется надеяться, что конец данной истории не за горами.