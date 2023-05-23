В Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены дома

Издание сообщает, что возле офиса компании Yareal появились листовки с сообщением от недовольных работников. Авторы текста рассказали, что субподрядные компании не заплатили им за работу. В качестве мести строители замуровали в стены нового дома в Каменке под Варшавой трупы животных и яйца, пишут журналисты.