В Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены дома

Польские строители сообщили подрядчику о замурованных в стены нового дома крысах и яйцах, пишет Wyborcza. Так они отомстили за то, что им не заплатили за работу.
Издание сообщает, что возле офиса компании Yareal появились листовки с сообщением от недовольных работников. Авторы текста рассказали, что субподрядные компании не заплатили им за работу. В качестве мести строители замуровали в стены нового дома в Каменке под Варшавой трупы животных и яйца, пишут журналисты.
«Мы вложили (в стены. — Прим. ред.) трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу <...> часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года», — передают корреспонденты содержание листовок.
По данному факту проводится проверка, рассказали авторы издания. Как заявили журналистам в городской прокуратуре, строительная компания в этом деле может быть признана потерпевшей стороной.
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