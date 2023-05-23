В Астраханской области объявили запрет на использование дронов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете на использование беспилотников в регионе. Соответствующую информацию распространило местное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
В документе указано, что нововведение не касается санкционированных запусков дронов. Речь идет о технике, которую используют органы государственной власти и подведомственные им структуры.
Также право на использование БПЛА могут сохранить другие организации и физические лица. Однако для этого им необходимо получить разрешение от оперативного штаба Астраханской области.
При этом отказ выполнять постановление грозит нарушителям административной ответственностью. Сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей.
Ранее запрет на использование дронов вступил в силу в Курской области. Для предотвращения их запусков в регионе круглосуточно дежурят оперативные службы.