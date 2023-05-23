Жительнице Ярославля выплатят более миллиона рублей за погибших из-за прорыва горячей воды животных

В ходе судебного заседания руководство УК было признано виновным в том, что в квартире на Кооперативной улице прорвало трубу с горячей водой на кухне. В результате всю квартиру затопило, ее 72-летняя хозяйка получила сильные ожоги, а ее собака и несколько кошек погибли, сообщает «ГОРОД».