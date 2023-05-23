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Жительнице Ярославля выплатят более миллиона рублей за погибших из-за прорыва горячей воды животных

Общество
Жительнице Ярославля выплатят более миллиона рублей за погибших из-за прорыва горячей воды животных

Кировский районный суд Ярославля рассмотрел иск местной пенсионерки к управляющей компании (УК).

В ходе судебного заседания руководство УК было признано виновным в том, что в квартире на Кооперативной улице прорвало трубу с горячей водой на кухне. В результате всю квартиру затопило, ее 72-летняя хозяйка получила сильные ожоги, а ее собака и несколько кошек погибли, сообщает «ГОРОД».

По решению Кировского районного суду Ярославля, УК должно выплатить пенсионерке один миллион 170 тысяч рублей в счет компенсации ущерба. Все попытки УК обжаловать судебное решение оказались безрезультатными.
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