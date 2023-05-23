Китай исключил применение ядерного оружия первым и призвал США вывести его из Европы

Китай является единственной страной мира, которая пообещала не применять ядерное оружие первым. Об этом сообщает МИД КНР.
В Пекине также напомнили, что КНР пообещала не применять ядерное оружие против стран, не обладающих ядерным оружием. Также китайская сторона заявляла, что не будет использовать против районов, свободных от ядерного оружия, свой арсенал.
Ранее Китай выступил против размещения арсенала ТЯО вне территории ядерных держав. Пекин выступил за то, чтобы развернутые в других странах подобные вооружения были оттуда выведены.
В марте главы КНР и России выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны.