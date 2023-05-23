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В Госдуме осудили предложение разрешить россиянам добывать россыпное золото

Общество
В Госдуме осудили предложение разрешить россиянам добывать россыпное золото

В Государственной думе раскритиковали законопроект Правительства, который разрешит россиянам добывать россыпное золото, пишет «Парламентская газета».

В Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды негативно отнеслись к предложению Правительства позволить частникам поиск золота. В ведомстве опасаются, что добытчики могут навредить экологии, а золотой ресурс рискует «пройти мимо кассы».

На данный момент добычей золота могут заниматься только организации с лицензиями, которые выиграли конкурс или аукцион на работу над официальным месторождением. По новому документу, в этой сфере могли бы работать частные лица.

Законопроект предложен был для того, чтобы сформировать новые рабочие места, работать над мелкой россыпью, которая меньше всего присутствует в обороте золота, и помочь бороться с незаконной добычей драгоценных металлов. Кроме того, нововведение позволило бы создать новый поток налоговых начислений в государственную казну.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке. Сейчас предусмотрена административная ответственность для россиян, которые живут по месту пребывания или по месту жительства без регистрации.
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