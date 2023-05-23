В Госдуме осудили предложение разрешить россиянам добывать россыпное золото

Законопроект предложен был для того, чтобы сформировать новые рабочие места, работать над мелкой россыпью, которая меньше всего присутствует в обороте золота, и помочь бороться с незаконной добычей драгоценных металлов. Кроме того, нововведение позволило бы создать новый поток налоговых начислений в государственную казну.