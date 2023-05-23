Ливия и Алжир обсудили сотрудничество в области жилищного строительства

Триполи, 23 мая. Министр жилищного строительства утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абу Бакр аль-Гави провел встречу со своим алжирским коллегой Мохаммедом Белариби, пишут арабские СМИ.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере городского строительства и политики.
«Алжир обладает большим опытом жилищной застройки и может сыграть важную роль в восстановлении Ливии. В связи с этим АНДР было призвано к координации между странами и подготовки кадров в этой области», — отметил Аль-Гави.
Белариби со своей стороны добавил о готовности сотрудничать с североафриканским государством, особенно в сфере учебных кабинетов, исследовательских центров и компаний-исполнителей.
Ранее Высший государственный совет (ВГС) Ливии обвинил утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) в неподчинении законодательным органам.