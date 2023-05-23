Политолог Перенджиев дал оценку последним событиям в отношении Нагорного Карабаха

Во-первых, я думаю, что руководству Азербайджана следует начать конструктивный разговор с армянской общиной Нагорного Карабаха. Одно дело гарантии официального Баку Пашиняну. Но, я считаю, что в первую очередь официальный Баку должен предоставить гарантии самим армянам, которые проживают на территории Азербайджана. Хочу заметить, что армяне проживают в Азербайджане не только в Нагорном Карабахе. Они проживают и в других местах, в том числе и в самом Баку. Никто не говорит о том, что территории, заселенные армянами, должны быть определены в отдельное государство внутри самого государства. Пожалуй, это не очень правильно. Давайте вспомним, что и у нас, в России проживает немалое количество представителей армянской общины. Но мы же не считаем, что мы должны армянам выделить определенную территорию для их постоянного проживания и давать какую-то обособленность, как, к примеру, национальным республикам, как на Северном Кавказе и так далее. Хотя, к примеру, у нас есть город Армавир, который считается и, я уверен, что и будет считаться некой неофициальной столицей российских армян. Я подчеркиваю, неофициальной столицей. Все-таки Армавир — это город Краснодарского края, Российской Федерации. И там никакой сепаратизм недопустим и допустим не будет.