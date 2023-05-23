Политолог Перенджиев дал оценку последним событиям в отношении Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ранее политик также отмечал, что официальный Баку должен признать 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван в свою очередь 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Однако Пашинян считает важным условием этого обеспечение гарантий безопасности со стороны азербайджанских властей гражданам Армении, проживающим на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана.
Как отметил в авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, заявление армянского главы является большим прорывом в урегулировании многолетнего конфликта между двумя государствами. В то же время политолог считает, что руководству стран предстоит решить еще не мало проблем и принять ряд важных и необходимых решений.
Историческое заявление. Колонка Александра Перенджиева
Заявление Пашиняна, на мой взгляд, большой шаг со стороны Армении к миру не только между официальными Баку и Ереваном, а в целом между азербайджанцами и армянами. Конечно, я бы не стал говорить, что здесь не возникнет никаких проблем. Впереди еще многое предстоит сделать. Но все же заявление армянского политика в определенном смысле можно назвать историческим для ситуации вокруг Нагорного Карабаха и в целом для Южного Кавказа. Наконец, Армения все-таки признает, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана. Это важно.
Справедливости ради, стоит отметить, что, действительно, ситуация складывается на сегодняшний день не столь плохо и трагично, как это было раньше. Наоборот, решение проблемы теперь заключается в политических шагах. Я думаю, что заявление со стороны Пашиняна может рассматриваться, как своеобразный «мяч», который направлен руководству Азербайджана. Теперь, когда этот «мяч» на их стороне, я считаю, они должны выполнить ряд действий.
Здесь стоит обратить внимание и на еще одно заявление, и оно вполне правильное и понятное, даже для самого Азербайджана. Пашинян выступил с условием об обеспечении безопасности представителей армянской общины, которая проживает на территории Нагорного Карабаха. Я думаю, что в этом главный посыл со стороны лидера Армении. Думаю, что этот посыл, безусловно, будет услышан в Москве, в Баку и даже в Анкаре. Пожалуй, здесь имеет место быть и Тегеран. Все они тем или иным образом имеют отношение ко всем событиям, связанным с Нагорным Карабахом. Я подчеркиваю, даже Турция и Иран.
Во-первых, я думаю, что руководству Азербайджана следует начать конструктивный разговор с армянской общиной Нагорного Карабаха. Одно дело гарантии официального Баку Пашиняну. Но, я считаю, что в первую очередь официальный Баку должен предоставить гарантии самим армянам, которые проживают на территории Азербайджана. Хочу заметить, что армяне проживают в Азербайджане не только в Нагорном Карабахе. Они проживают и в других местах, в том числе и в самом Баку. Никто не говорит о том, что территории, заселенные армянами, должны быть определены в отдельное государство внутри самого государства. Пожалуй, это не очень правильно. Давайте вспомним, что и у нас, в России проживает немалое количество представителей армянской общины. Но мы же не считаем, что мы должны армянам выделить определенную территорию для их постоянного проживания и давать какую-то обособленность, как, к примеру, национальным республикам, как на Северном Кавказе и так далее. Хотя, к примеру, у нас есть город Армавир, который считается и, я уверен, что и будет считаться некой неофициальной столицей российских армян. Я подчеркиваю, неофициальной столицей. Все-таки Армавир — это город Краснодарского края, Российской Федерации. И там никакой сепаратизм недопустим и допустим не будет.
Для России урегулирование конфликта и сохранение, с одной стороны, целостности Азербайджана, а с другой — обеспечение безопасности армян на территории Азербайджана и непосредственно, проживающих в Нагорном Карабахе, я считаю, тоже важный аспект. Россия разделяет обеспокоенность Армении за судьбы своих граждан. Я уверен, что эта обеспокоенность найдет понимание у руководства Азербайджана. Возможно, тот «мяч», о котором я говорил ранее, со стороны официального Баку будет передан Армении в виде конкретных законодательных процедур и шагов, которые бы гарантировали защиту прав и свобод армянской общины, проживающей в Карабахе.
Многие считали, что проблема Нагорного Карабаха — это проблема отношений между Арменией и Азербайджаном. Но ничего подобного. Не надо забывать, что и в России есть серьезные и армянская, и азербайджанская диаспоры. При этом их можно условно разделить на две части, как, впрочем, наверное, любые другие национальные диаспоры. Например, диаспоры казахов, туркмен, грузин и так далее. В чем заключается их условная разница? В том, что есть представители этой диаспоры, являющиеся гражданами России. Они официально имеют паспорта. А есть мигранты, которые временно находятся на российской территории и просто зарабатывают деньги. Таких людей с постсоветского пространства у нас немало.
И вспоминаем заявление президента Азербайджана Ильхам Алиев. Он четко определил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны определиться, получают ли они паспорта граждан Азербайджана, либо, если такой вариант их не устраивает, они могут покинуть территорию и вернуться в Армению или любую другую территорию. Наверное, это будет серьезный психологический стресс для самих российских армян, но к этому ведь все и шло.
Однако, стоит заметить, что ждать от руководства Баку некой автономии после всех событий, которые начались еще 34 года назад, если не раньше, по-моему, не стоит. Конечно, после всего этого официальный Баку не пойдет на то, чтобы делать в Нагорном Карабахе какие-то этнические, автономные образования. Наверное, этого уже не будет. Но какие-то определенные права, может быть на уровне муниципалитетов, того же Степанакерта (азерб. Ханкенди) Азербайджан должен, действительно, гарантировать. То есть учитывать определенную систему муниципального управления там, где проживает именно большинство этнических армян. Я считаю, что это было бы правильно. Я уверен, что президент Азербайджана Алиев вполне это все понимает и пойдет на то, чтобы у этнических армян, прежде всего проживающих в Нагорном Карабахе, не было опасений по поводу их безопасности уже в составе единого Азербайджана.
К тому же, если урегулирование пройдет таким образом, то миссия наших миротворческих войск там закончится. Пожалуй, там можно было бы оставить только каких-то наблюдателей, например, с российской стороны или будут рассмотрены другие стороны. Как вариант, это могли бы быть Иран или Турция. Более того, существует Совместный российско-турецкий мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Я думаю, на базе этого Центра может быть создан совет наблюдателей за обстановкой и прежде всего отношениями между армянами и азербайджанцами в зоне Нагорного Карабаха.
Кстати, опыт урегулирования конфликта хоть и тяжелый, полезен в том числе и для России. У нас тоже возникали определенные межэтнические споры. Вспомним тот же осетино-ингушский конфликт. Там ведь доходило вплоть до вооруженных столкновений. Но удалось все урегулировать. Это в рамках единого государства, а в случае межгосударственных конфликтов дело обстоит гораздо сложнее. И в то же время, несмотря на то, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, власти не упускают из виду обстановку на Южном Кавказе. Для России очень важно, чтобы происходило реальное движение к миру на Южном Кавказе. И здесь ведь речь идет не только об Армении и Азербайджане, но и Грузии, Абхазии, Южной Осетии и так далее. Все это для того, чтобы нам не отвлекаться на этот макрорегион и больше ресурсов использовать для решения задач специальной военной операции.