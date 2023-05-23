Жизнь без градуса: поможет ли пиво-«нулевка» побороть психологическую зависимость от алкоголя

В то же время в небольших количествах безалкогольное пиво можно употреблять. В том числе и водителям, которые собираются сесть за руль, но тут есть свои особенности. Во-первых, есть риск, что алкотестер сотрудника ДПС выявит даже столь малое количество промилле алкоголя в крови. Во-вторых, как объяснил Шехян, есть категория людей, чей организм не способен справляться даже с самыми малыми дозами алкоголя, содержащимися в «нулевке». И в этом случае лучше вообще не рисковать.