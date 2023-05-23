Жизнь без градуса: поможет ли пиво-«нулевка» побороть психологическую зависимость от алкоголя

Безалкогольное пиво — довольно популярный напиток в России. Для многих россиян оно стало своеобразным вариантом «быть на волне» в компании, где распивают спиртные напитки и оставаться при этом трезвым. Некоторые же употребляют его в качестве более «здоровой» альтернативы обычному пиву.
Так ли безвредна «нулевка» и можно ли с ее помощью избавиться от психологической зависимости к алкоголю, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.
По словам врача, говоря о вреде пива на бытовом уровне в основном берут в расчет его алкогольную составляющую. Отсюда обыватель делает вывод: раз градуса в «нулевке» нет, значит она безвредна. Однако в расчет не берется калорийность напитка и его гормональная активность.
«Любым пивом злоупотреблять вредно. И дело тут не в алкоголе, а в том, что пиво – очень калорийный напиток. Если пить его много, оно, конечно, напрямую не вредит внутренним органам человека, но действует, как если бы вы съели много хлеба, то есть вызывает ожирение. Выражение «пивной живот» не зря бытует. Плюс нередко пиво провоцирует у мужчин ожирение по женскому типу», — пояснил собеседник ФАН.
В то же время в небольших количествах безалкогольное пиво можно употреблять. В том числе и водителям, которые собираются сесть за руль, но тут есть свои особенности. Во-первых, есть риск, что алкотестер сотрудника ДПС выявит даже столь малое количество промилле алкоголя в крови. Во-вторых, как объяснил Шехян, есть категория людей, чей организм не способен справляться даже с самыми малыми дозами алкоголя, содержащимися в «нулевке». И в этом случае лучше вообще не рисковать.
«В разных странах мира в безалкогольном пиве разное количество этанола. В России – 0,5%, в США, к примеру – 2%. Это немного. Большинство людей вряд ли придет от этого в состояние опьянения и их реакции за рулем не изменятся. Но, к примеру, на жителя Азии, у которого отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь – алкогольдегидрогеназа – даже безалкогольное пиво в большом количестве может оказать влияние. Ну и каждый, кто садится за руль, выпив безалкогольное пиво, должен понимать, что алкотест (так же, как после выпитого кефира) может показать содержание алкоголя в крови», — предупредил врач.
Отдельного внимания заслуживают попытки граждан бросить пить с помощью безалкогольного пива. По словам специалиста, психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает. Человек чувствует, что выпил пиво. Вкус, запах напитка – все, как обычно, как он привык. Но снять физическую зависимость безалкогольное пиво не в состоянии.
«Рано или поздно человек все равно пойдет и купит алкоголь. Так что мой ответ – нет. Такой метод для борьбы с алкоголизмом не подходит», — резюмировал он.
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