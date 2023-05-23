В Минобрнауки назвали даты изменения уровней высшего образования в России

Фальков уточнил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования даст возможность усовершенствовать образовательные программы в вузах. Вследствие чего в будущем могут быть скорректированы сроки получения высшего образования в институтах страны, которые будут соответствовать новым потребностям работодателей.