В Минобрнауки назвали даты изменения уровней высшего образования в России

Минобрнауки России изменит уровни высшего образования в период с 2023 года по 2026. Проект закона опубликован на портале правовой информации.
Предполагается, что будут установлены несколько уровней обучения: базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что значительных изменений с точки зрения единого госэкзамена в обновленной системе образования не будет.
Фальков уточнил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования даст возможность усовершенствовать образовательные программы в вузах. Вследствие чего в будущем могут быть скорректированы сроки получения высшего образования в институтах страны, которые будут соответствовать новым потребностям работодателей.
Ранее министр науки и высшего образования сообщил, что более 600 тысяч бюджетных мест предусмотрены для абитуриентов на следующий учебный год.