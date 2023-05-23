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В Минобрнауки назвали даты изменения уровней высшего образования в России

Общество
В Минобрнауки назвали даты изменения уровней высшего образования в России

Минобрнауки России изменит уровни высшего образования в период с 2023 года по 2026. Проект закона опубликован на портале правовой информации.

Предполагается, что будут установлены несколько уровней обучения: базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.

Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что значительных изменений с точки зрения единого госэкзамена в обновленной системе образования не будет.

Фальков уточнил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования даст возможность усовершенствовать образовательные программы в вузах. Вследствие чего в будущем могут быть скорректированы сроки получения высшего образования в институтах страны, которые будут соответствовать новым потребностям работодателей.

Ранее министр науки и высшего образования сообщил, что более 600 тысяч бюджетных мест предусмотрены для абитуриентов на следующий учебный год.
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