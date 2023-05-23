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На продленной до 20 июня выставке «Панк-культура. Король и Шут» появится кинозал

Общество
На продленной до 20 июня выставке «Панк-культура. Король и Шут» появится кинозал

Центр современного искусства «Винзавод» продлил выставку «Панк-культура. Король и Шут». Теперь посетителям доступен кинозал.

Как сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Афиши», на территории экспозиции есть несколько зон. Они затрагивают историю зарубежной и советской панк-культуры. Отдельная часть выставки посвящена группе «Король и Шут».

Этот павильон дополнят новым кинозалом «В гостях у страшной сказки», где будет транслироваться сериал о жизни коллектива. Дополнительно можно приобрести тематические блюда, например, «панк-кейк» или «панка-котту».

«На данный момент выставка является самым продаваемым событием в своем сегменте и входит в топ-3 событий года», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее с экспозиции пропала жилетка лидера группы. Как сообщает «Царьград», виновного нашли. Им оказался первый вокалист группы «Коррозия Металла».
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