На продленной до 20 июня выставке «Панк-культура. Король и Шут» появится кинозал

Как сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Афиши», на территории экспозиции есть несколько зон. Они затрагивают историю зарубежной и советской панк-культуры. Отдельная часть выставки посвящена группе «Король и Шут».