Рынок нефти ждет дефицита: факторы влияния на биржевые цены перечислили аналитики

Специалисты экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН о причинах колебания цен за баррель и оценили, что в обозримой временной перспективе станет определять стоимость нефти.
«По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись практически без изменения и торговались в районе отметки 75,80 уже фактически вторую сессию подряд. Хотя вчера в течение дня цены снижались к уровню 74,70, но смогли восстановиться. Поводом стали, во-первых, новости о том, что Иран повысил свои отпускные цены на июнь для потребителей из Азии на 2,6 доллара за баррель. А также американский инвестиционный банк Goldman Sachs вновь заявил, что ожидает, уже с июня образование дефицита на рынке нефти, так как ограничения ОПЕК по добыче будут полностью реализованы. При этом спрос начнет активно расти из-за наступления летнего сезона и образования дополнительного спроса на бензин. В США начинается автосезон, который традиционно стартует после празднования Дня памяти 29 мая», — объяснил биржевой аналитик «Экономики сегодня».
Все перечисленные экспертом факторы сейчас и оказали некоторую (хотя и сдержанную) поддержку нефти.
«Основное внимание рынка в целом было обращено на переговоры по госдолгу США. Вчера вот опять Байден с Маккарти вели переговоры и даже есть позитивные моменты в результатах. Вроде как должно быть заключено соглашение по увеличению потолка госдолга, что позволяет надеяться: дефолта не будет. Тем не менее итогового соглашения пока нету. Рынок позитивно настроен, но это его несколько нервирует. Из- за этого пока позитива какого-то сильного нету», — подчеркнул собеседник ФАН.
В целом, сказал он в заключение, пока нефть остается в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. И сегодня в центре внимания — данные по индексу деловой активности в США, а также ночью будут опубликованы данные по запасам от Американского института нефти.
Ранее экономический обозреватель Вячеслав Абрамов рассказал, как ограничения по добыче нефти ОПЕК+ повлияет на экономику России.