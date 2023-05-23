Путин вручил космонавту Новицкому орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщил, что проект лунной программы России согласуется в федеральных органах исполнительной власти. Он отметил, что для того, чтобы космонавт смог высадиться на Луну, необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.