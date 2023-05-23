Пушилин заявил о необходимости освободить переименованный Украиной поселок Нью-Йорк

России предстоит освободить поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике, который изменит свое название. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин также сообщил, что в Артемовске предстоит работа по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. После этого в город будут завезены гражданские службы.
«Строителям придется поработать, но у нас есть пример Мариуполя», — сообщил он.
Ранее Пушилин проинформировал о падении ракет Storm Shadow в районе бывшего военного аэродрома Мариуполя. Он предположил, что обстрел был связан с памятной для украинских националистов датой — 20 мая.
Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным ранее водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль.