В Ингушетии сотрудники МЧС спасли сорвавшегося с обрыва козленка

Сотрудники МЧС России с помощью альпинистского снаряжения вытащили козленка с уступа над горной рекой в Ингушетии, сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что козленок сбежал со двора одного из домов села Галашки. В результате животное упало с обрыва над горной рекой и не смогло самостоятельно выбраться с уступа.
Спасатели обвязали козленка стропами, чтобы поднять его на берег, рассказали представители МЧС. После осмотра детеныша вернули хозяевам.
Ранее в Нижегородской области обнаружили осиротевшего лосенка. Министр лесного хозяйства Роман Воробьев рассказал о судьбе новорожденного животного.