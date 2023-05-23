Минобороны обвинило Украину в терактах против мирного населения после поражения в Артемовске

Поражение в Артемовске вынудило украинские власти перейти к организации террористических акций против мирного населения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, изначально националисты обстреливали города из артиллерийских орудий. Однако теперь боевики решили вторгнуться на российскую территорию.
В частности, речь идет о появлении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области. Инцидент произошел в понедельник, 22 мая, в Гайворонском районе.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за действий противников пострадали восемь человек. В свою очередь, местные власти ввели режим контртеррористической операции.
Ранее ситуацию на границе с Украиной прокомментировал заместитель главы Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Он возложил ответственность за произошедшее на США, Великобританию и страны Евросоюза.
Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным ранее водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль.