США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности

Россия и КНР официально стали угрозами для США. Соответствующие пункты появились в переходных положениях доктрины государства. В отношении РФ Белый дом не дал конкретных причин для включения в список недоброжелателей.
В отношении России говорится, что она «намерена играть дестабилизирующую роль на международной арене», сообщает SM-News. При этом сам Вашингтон только за последние 70 лет развязал более 120 войн.
Ситуацию прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, именно с Россией связано появление альтернативного миропорядка.
«Китай будет главным фактором 21 века, но в центре всех проблем у них всегда будет Россия», — резюмировал эксперт.
Ранее Госдеп США опроверг намерения снять санкции с главы Минобороны Китая. Руководитель пресс-службы коротко ответила на этот вопрос журналистов.