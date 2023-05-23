«ЧВК «Вагнер» разберется самостоятельно»: Пригожин рассказал, будут ли «музыканты» участвовать в боевых действиях после взятия Артемовска

Журналист американского издания Newsweek Брэндан Кол обратился к Пригожину с просьбой прокомментировать информацию Института изучения войны о якобы отказе «музыкантов» воевать за пределами Артемовска из-за «истощения». Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь пояснил, что утверждения об «истощении» не соответствуют действительности, так как ряды «оркестра» ежемесячно пополняют свыше 10 тысяч человек.