«ЧВК «Вагнер» разберется самостоятельно»: Пригожин рассказал, будут ли «музыканты» участвовать в боевых действиях после взятия Артемовска

Руководство ЧВК «Вагнер» не намерено информировать западные СМИ о дальнейших планах «музыкантов» после освобождения Артемовска. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Журналист американского издания Newsweek Брэндан Кол обратился к Пригожину с просьбой прокомментировать информацию Института изучения войны о якобы отказе «музыкантов» воевать за пределами Артемовска из-за «истощения». Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь пояснил, что утверждения об «истощении» не соответствуют действительности, так как ряды «оркестра» ежемесячно пополняют свыше 10 тысяч человек.
«А будет ли ЧВК «Вагнер» воевать за территорией Бахмута или нет, ЧВК «Вагнер» разберется в этом самостоятельно и не будет информировать ни господина Брэндана Кола, ни газету Newsweek, ни Соединенные Штаты Америки», — сказал Пригожин, аудиокомментарий которого публикует его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин опроверг информацию о продвижении ЧВК «Вагнер» в сторону Хромово после взятия Артемовска. По его словам, все территории, которые «музыканты» обещали захватить, освобождены до последнего квадратного сантиметра.