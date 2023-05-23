Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении создать корпус морской пехоты ВСУ. Он сделал соответствующее заявление во время посещения позиций на Угледарском направлении.
По словам Зеленского, Киев сформирует новые бригады. Морская пехота будет обеспечена современной техникой и оружием, утверждает президент Украины.
Боевики ВСУ активно применяют химические боеприпасы по всему фронту и вполне готовы перейти к настоящей химической войне, как только такой приказ и соответствующее вооружение поступит Киеву из НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН ранее заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.