Президент Украины Зеленский заявил о формировании новых бригад корпуса морской пехоты

Боевики ВСУ активно применяют химические боеприпасы по всему фронту и вполне готовы перейти к настоящей химической войне, как только такой приказ и соответствующее вооружение поступит Киеву из НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН ранее заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.