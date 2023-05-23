Военный эксперт Кнутов рассказал, как будет действовать армия РФ после освобождения Артемовска

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин объявил, что в освобожденном ЧВК «Вагнер» Артемовске начался процесс предварительного разминирования. Как считает военный аналитик Юрий Кнутов, российским войскам сейчас предстоит, прежде всего, удержать занятые позиции и отбить возможное контрнаступление ВСУ.
«Для нас важно провести полное, тщательное разминирование. Это очень кропотливая и сложная работа, с учетом масштабов тех боевых действий, которые там проходили», — пояснил Пушилин.
По словам главы ДНР, в первую очередь проверят те места, где могут оставаться гражданские лица.
«Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике в других освобожденных городах. Штаб начнет свою работу в самое ближайшее время», – сообщил он.
По мнению военного аналитика, директора Музея истории войск ПВО Юрия Кнутова, сейчас российским войскам необходимо выстроить надежную оборону Артемовска — для того, чтобы удержать завоеванные позиции, и отразить возможное ответное наступление украинских сил.
«Если говорить объективно, то российским силам сейчас необходимо провести ротацию личного состава. А во время ротации, как известно, данный участок фронта становится наиболее уязвимым. Поэтому, на мой взгляд, именно в районе Артемовска следует ожидать контрнаступления противника — как возможных ударов с флангов, так и «в лоб» по самому городу. В этих условиях, основная задача наших военных — это удержать достигнутые рубежи. А затем — попытаться вытеснить ВСУ с того небольшого количества высот, которые им не так давно удалось взять под свой контроль. То есть, украинские силы необходимо выбить с флангов Артемовска, и достаточно серьезно организовать оборону в его пригородах», — указал Кнутов.
По мнению аналитика, сейчас основное внимание боевиков ВСУ сосредоточено на попытках возврата под свой контроль если не всего города, то хотя бы небольшого плацдарма на его окраинах.
«Им необходим хотя бы небольшой тактический успех, чтобы во всеуслышание объявить — мол, «нам удалось отвоевать у русской армии ранее утраченные позиции». Скорее всего, ВСУ попытаются атаковать с флангов, взять под контроль новые господствующие высоты, используя при этом российскую тактику «малых котлов», которая себя хорошо зарекомендовала в Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке», — пояснил эксперт.
По его мнению, сегодня украинцы пытаются копировать нашу тактику, российское командование это прекрасно понимает, и предпринимает соответствующие меры.
«Говорить о том, что российские войска вскоре предпримут какое-то наступление на запад от Артемовска, я бы на данном этапе не стал. Как известно, сейчас противник готовит наступление на Запорожском направлении, а также на Артемовском. Поэтому наша задача — максимально препятствовать концентрации сил ВСУ, наносить упреждающие удары высокоточным вооружением по скоплению живой силы и техники врага, по его складам с вооружением и штабам. Наша задача — либо максимально ослабить возможности наступления ВСУ, либо вовсе его сорвать. Но говорить о том, что «нашим войскам нужно двигаться дальше на запад», на мой взгляд, преждевременно», — заключил Юрий Кнутов.
Напомним, в освобождении Артемовска участвовали исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Основатель военной компании Евгений Пригожин 20 мая заявил, что «музыкантам» удалось установить полный контроль над населенным пунктом. Операция по взятию Артемовска длилась 224 дня. «Вагнеровцы», как и планировалось изначально, передают позиции Минобороны РФ, а 25 мая покинут зону боевых действий.