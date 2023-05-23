Почти 5 млрд рублей направят на развитие экономики Кубани

Внесенные в план 60 антикризисных мер направлены на помощь предпринимателям и промышленной отрасли. Речь также идет об организации детского отдыха и о поддержке инвестпроектов. На реализацию всего комплекса мер из бюджета выделят 4,8 миллиарда рублей, сообщает globalkras.ru.