Почти 5 млрд рублей направят на развитие экономики Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новый план развития экономики региона.
Внесенные в план 60 антикризисных мер направлены на помощь предпринимателям и промышленной отрасли. Речь также идет об организации детского отдыха и о поддержке инвестпроектов. На реализацию всего комплекса мер из бюджета выделят 4,8 миллиарда рублей, сообщает globalkras.ru.
Дополнительные 500 миллионов рублей получит региональный Фонд развития промышленности. Еще 100 миллионов рублей решено потратить на создание новых мест в санаториях. Предусмотрены субсидии на погашение лизинговых платежей и затрат на профессиональное обучение сотрудников предприятий.