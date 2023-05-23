Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13%

В России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю снизилась на 13%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Согласно данным, число госпитализаций пациентов сократилось на 1,8% и составило 3 529 человек. За неделю полностью вылечились 23 618 человек — это на 19% меньше показателей за предыдущую неделю. За этот период скончались 183 заболевших.
Увеличение заболеваемости зафиксировано в 21 субъекте РФ, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация снимает с вируса COVID-19 статус пандемии.