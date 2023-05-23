Кубанский государственный технологический университет — современное и динамично развивающееся высшее учебное заведение ЮФО

Старейшее высшее учебное заведение Краснодарского края — Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) — 16 июня отметит свой 105-летний юбилей. В преддверии знаменательной даты исполняющий обязанности ректора первого вуза Кубани, кандидат из резерва руководящих кадров Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, доктор технических наук Игорь Лагерев рассказал о достигнутых успехах, реализуемых проектах и перспективных планах университета.
— Игорь Александрович, с какими результатами Кубанский государственный технологический университет подходит к своему 105-летию? Чем это обусловлено?
— На сегодняшний день в составе КубГТУ головной вуз в городе Краснодаре и филиалы в городах с развитым промышленным комплексом — Армавире и Новороссийске. Технологический университет входит в число лидеров Южного федерального округа, осуществляя подготовку высокопрофессиональных кадров по широкому спектру уровней и направлений: 59 программам бакалавриата, шесть — специалитета, 54 — магистратуры, 20 — аспирантуры, 13 — среднего профессионального образования. Деятельность КубГТУ сфокусирована в направлениях, ставших кодом университета: образование, наука, экосреда. На новом этапе развития, в условиях бурной цифровизации, увеличения объемов информации, развивающейся промышленности, осуществляется переход от индивидуальных изолированных научных исследований, к междисциплинарным проектам полного цикла с индустриальными партнерами; от встраивания в глобальную повестку, к участию в ее формировании.
— Каких успехов в решении существенно усложнившихся задач по подготовке кадров уже удалось добиться? На что нацелено Ваше внимание в ближайшей перспективе?
— Осуществляя генерацию новых знаний, рынков и бизнесов, открывая возможности для гармоничного развития личности, КубГТУ обеспечивает подготовку профессионально и социально ориентированных молодых людей, способных принять вызовы современного времени. Университетом заключены и реализуются договоры на выполнение научно-исследовательских работ с ведущими предприятиями — это «Южный завод тяжелого станкостроения, «Газпром промгаз», «Пищевые ингредиенты», «Газпром трансгаз Краснодар», «Агрокомплекс» имени Ткачева», «НИПИгазперереботка», «Фирма Нефтестройиндустрия-Юг», «Таманский завод переработки маслосемян», «Тоннельное строительное управление-15», «Управляющая компания «Агрохолдинг Кубань» и др. Примером успешного сотрудничества вуза и предприятия является выполнение, в рамках сотрудничества КубГТУ и ООО «Южный завод тяжелого станкостроения», хоздоговорных НИОКР по созданию новой линейки металлорежущего оборудования. Данная продукция — полностью отечественная разработка, станки отвечают самым высоким требованиям мировых стандартов. В выполнении НИОКР активное участие принимают студенты КубГТУ.
С целью вовлечения обучающихся в проектную деятельность, выполнение проектов по конкретной тематике, отвечающей потребностям реального сектора экономики, студенты КубГТУ имеют возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом». Обучающихся, участвующих в разработке бизнес-идеи, университет обеспечивает такими механизмами поддержки, как привлечение финансирования индустриальных партнеров для развития проектов, подбор консультантов для экспертной оценки проектов, в том числе по сокращению сроков вывода проектов на рынок. Развиваясь по пути социально-ориентированной организации, КубГТУ создает все необходимые условия для самореализации молодого поколения во всех сферах деятельности, в том числе, творческой и спортивной: студенты регулярно побеждают в соревнованиях по различным видам спорта, достойно представляют вуз на конкурсах и фестивалях творческого мастерства.
— КубГТУ уже много лет успешно участвует в отраслевых проектах и федеральных программах в области нефтегазовой, строительной, дорожно-транспортной, пищевой отраслей промышленности, электро- и теплоэнергетики, машиностроения, IT-технологий. Какие мегапроекты реализуются сейчас в вузе?
— Одним из приоритетных направлений работы Кубанского государственного технологического университета является вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и Краснодарского края. КубГТУ обладает уникальным потенциалом для системного анализа и мониторинга подлинности, безопасности, качества продукции, представленной на потребительском рынке Краснодарского края: успешно работает Испытательный центр, в область аккредитации которого включены методы исследований, обеспечивающие контроль качества и безопасности широкого ассортимента продуктов питания, продовольственного сырья, пищевых ингредиентов, алкогольной, а также парфюмерно-косметической продукции. Центр входит в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Успешно разрабатывает и внедряет «под ключ» инновации полного технологического цикла государственный инжиниринговый центр «Высокие технологии и продовольственная безопасность», созданный по прямому поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова. За период 2015-2019 гг. реализована государственная программа стратегического развития инжинирингового центра, установленный планом Минобрнауки России ключевой показатель объема оказанных инжиниринговых услуг (KPI) выполнен на 125,9 %. Плановое значение KPI, установленное Минобрнауки России на период 2020-2022 гг., выполнено на 291,6 %. Следующим технологическим прорывом станет развитие инжинирингового центра «Машиностроение, интеллектуальные производственные технологии и промышленный дизайн», работа которого направлена на оказание инжиниринговых и образовательных услуг с разработкой перспективной техники и инновационных технологий для предприятий машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности РФ. Кроме того, ставка делается на развитие высшей инженерной школы «Нефтегазовый и энергетический инжиниринг».
— Что Вы хотите пожелать сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам КубГТУ?
— Достижения первого вуза Кубани, признанные на всероссийском и мировом уровне, — результат совместной работы обучающихся, сотрудников и профессорско-преподавательского состава, их ежедневного труда, ответственного отношения к работе и учебе, общественной жизни. Впереди — новые высоты и амбициозные цели. Важно одно: осуществляя подготовку высокопрофессиональных кадров, способных превращать задуманную идею в реальную технологию, продукт или сервис, первый вуз Кубани продолжит участвовать в формировании лидеров нового поколения, готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие России.
Желаю всем профессиональных и личностных успехов, реализации творческих идей, а выпускников всегда рад видеть в стенах родного вуза — Кубанского государственного технологического университета!