Кубанский государственный технологический университет — современное и динамично развивающееся высшее учебное заведение ЮФО

С целью вовлечения обучающихся в проектную деятельность, выполнение проектов по конкретной тематике, отвечающей потребностям реального сектора экономики, студенты КубГТУ имеют возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом». Обучающихся, участвующих в разработке бизнес-идеи, университет обеспечивает такими механизмами поддержки, как привлечение финансирования индустриальных партнеров для развития проектов, подбор консультантов для экспертной оценки проектов, в том числе по сокращению сроков вывода проектов на рынок. Развиваясь по пути социально-ориентированной организации, КубГТУ создает все необходимые условия для самореализации молодого поколения во всех сферах деятельности, в том числе, творческой и спортивной: студенты регулярно побеждают в соревнованиях по различным видам спорта, достойно представляют вуз на конкурсах и фестивалях творческого мастерства.