Эксперт по недвижимости Валерий Кочетков сообщил, как изменятся цены на новостройки в июне

По его информации, в Старой Москве средний ценник первичного предложения составляет 346 600 рублей за кв. м. За месяц он поднялся на 1,1%. Среднестатистическая квартира в Старой Москве оценивается в 18,71 млн рублей. В Новой Москве кв. м на рынке новостроек в среднем стоит 228 100 рублей. Медианная цена квартиры здесь – 10,8 млн рублей. В Московской области среднестатистический квадрат оценивают в 172 200 рубля. Средняя квартира стоит 7,96 млн, поделился специалист.