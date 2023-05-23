Минфин США напомнил Конгрессу о грядущем дефолте

В целом инвесторы достаточно высоко оценивают вероятность приостановки финансирования Правительства США и просрочку в платежах по внешнему долгу. В ходе последних торгов доходность краткосрочных казначейских бумаг со сроком погашения четыре недели выросла на 0,07%. Всего же с начала мая ставка по данному виду облигаций повысилась на 0,6%, что связано с желанием инвесторов компенсировать возможные риски.