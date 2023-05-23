Минфин США напомнил Конгрессу о грядущем дефолте

Вашингтон, 23 мая. Министерство финансов США не сможет финансировать расходы правительства страны уже с 1 июня. Об этом в письме, направленном лидерам конгресса, сообщила глава минфина Джанет Йеллен.
Документ был передан законодателям на фоне неспособности республиканцев и демократов достичь соглашения о повышении потолка госдолга. Очередные переговоры с участием спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти и президента Джо Байдена, по словам участников, прошли «продуктивно», однако не привели к заключению договоренностей.
«Я почувствовал, что у нас была продуктивная дискуссия. У нас пока нет соглашения», — сообщил Маккарти журналистам после встречи в Овальном кабинете в понедельник вечером.
В свою очередь президент Байден заявил, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия, обе стороны привержены предотвращению возможного дефолта и стремятся к достижению двухпартийного соглашения.
Как неоднократно отмечала Йеллен, 1 июня является крайним сроком для принятия решения об увеличении лимита заимствований. В то же время представители Республиканской партии уверены, что минфин и казначейство США смогут профинансировать расходы правительства до 15 июня, когда ожидается зачисление квартальных налоговых поступлений. Большинство экономистов считает, что дефолт Соединенных Штатов может наступить с 5 по 11 июня.
В целом инвесторы достаточно высоко оценивают вероятность приостановки финансирования Правительства США и просрочку в платежах по внешнему долгу. В ходе последних торгов доходность краткосрочных казначейских бумаг со сроком погашения четыре недели выросла на 0,07%. Всего же с начала мая ставка по данному виду облигаций повысилась на 0,6%, что связано с желанием инвесторов компенсировать возможные риски.
«Чем ближе мы подходим к крайнему сроку, тем больше нервничают клиенты», — сказала директор по инвестициям фонда M&G Фабиана Федели.
При этом она отметила, что доходность долгосрочных американских долговых бумаг осталась без изменений.