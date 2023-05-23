Виктор Орбан заявил о неспособности Украины победить без прямого участия НАТО

Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Североатлантический альянс не готов отправлять войска на Украину, подчеркнул политик. На этом фоне он пришел к выводу, что у Киева нет возможности победить и вместо попыток вовлечься в конфликт еще сильнее, призвал остановить эскалацию.
«Мы должны выступить за мирные переговоры», — отметил Орбан во время выступления на экономическом форуме в Катаре.
Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто ранее вспыхнул конфликт из-за военной помощи Украине. Об этом сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.