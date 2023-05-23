Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Виктор Орбан заявил о неспособности Украины победить без прямого участия НАТО

Политика
Виктор Орбан заявил о неспособности Украины победить без прямого участия НАТО

Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Североатлантический альянс не готов отправлять войска на Украину, подчеркнул политик. На этом фоне он пришел к выводу, что у Киева нет возможности победить и вместо попыток вовлечься в конфликт еще сильнее, призвал остановить эскалацию.

«Мы должны выступить за мирные переговоры», — отметил Орбан во время выступления на экономическом форуме в Катаре.

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто ранее вспыхнул конфликт из-за военной помощи Украине. Об этом сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.
виктор орбан Премьер Венгрии Украина конфликт нато
Военкоры ФАН