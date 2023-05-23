Она — умничка: сваха Роза Сябитова раскрыла ФАН, как актриса Лариса Гузеева стала для нее учителем

— Я познакомилась с ней, когда практически ничего не знала о телевидении. Так что она стала для меня своеобразным сенсеем в этом плане. Что я имею в виду под этими словами? Например, она сразу сказала: «Девчонки, если мы хотим, чтобы проект долго существовал, особенно учитывая, что ведущие женщины, нужно вот что. Чтобы мы не разругались, давайте все наши эмоции, любовь, ненависть, дружбу и все остальное, мы будем показывать в кадре. Как только вышли из кадра, мы, скажем так, просто приятельствуем». Этот принцип был очень правильным. Именно благодаря ему мы проработали так много времени. Могли бы и дальше долго просуществовать.