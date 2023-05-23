Она — умничка: сваха Роза Сябитова раскрыла ФАН, как актриса Лариса Гузеева стала для нее учителем

Актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года. Всенародную любовь артистке принесла не только роль в фильме «Жестокий романс», но и участие в телевизионной программе «Давай поженимся!»
Как актерская профессия помогла артистке в работе в популярной телепередаче? Каково с ней работается вместе? Какой вид отдыха Лариса Гузеева предпочитает в свободное время? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделилась ее коллега по программе «Давай поженимся!», телеведущая, сваха Роза Сябитова.
— Какие же впечатления у Вас остались от совместной работы с Ларисой Гузеевой?
— С ней работать очень хорошо. Я говорю именно за себя. Я люблю работать с профессионалами. Лариса — профессионал во всех отношениях. Кроме того, помимо профессионализма, у нее достаточно мудрости.
— В чем же именно выражалась мудрость этой артистки?
— Я познакомилась с ней, когда практически ничего не знала о телевидении. Так что она стала для меня своеобразным сенсеем в этом плане. Что я имею в виду под этими словами? Например, она сразу сказала: «Девчонки, если мы хотим, чтобы проект долго существовал, особенно учитывая, что ведущие женщины, нужно вот что. Чтобы мы не разругались, давайте все наши эмоции, любовь, ненависть, дружбу и все остальное, мы будем показывать в кадре. Как только вышли из кадра, мы, скажем так, просто приятельствуем». Этот принцип был очень правильным. Именно благодаря ему мы проработали так много времени. Могли бы и дальше долго просуществовать.
— Можно сделать вывод, что работать с Ларисой Гузеевой легко, верно?
— Все-таки я не заканчивала театральный институт, а рядом была Лариса. Так что я многому училась в «подглядушки», как все происходит и так далее. Нельзя сказать, что с ней именно легко. Характер у Ларисы достаточно, такой, сложный. Однако, в этом плане я ее воспринимаю как близкую родственницу. Я понимаю, все, что она говорит, это все правильно. Да, у нее есть эмоциональный фон, но тогда она не была бы заслуженной артисткой, не была бы такой талантливой. Это — харизма артистов.
— Мы правильно расслышали, Лариса Гузеева выступала для Вас в качестве сенсея?
— Да, она — мой учитель в плане актерского мастерства, подачи материала, вообще, существования в кадре. Назовем это так. Я у нее, скажем так, «вподглядушку» училась.
— Поскольку сегодня день рождения Ларисы Гузеевой, не можем не спросить, чего хотели бы пожелать артистке по случаю именин?
— Скажу так, мы, наверное, уже в том возрасте, хотя я к этому спокойно отношусь, когда поздравления уже не вызывают у нас особой радости. Мы уже больше грустим, когда нас поздравляют: «Вот, еще один год прошел». Мои поздравления просто идут от души. Я люблю Ларису. Она — умничка. Хочу, чтобы все в жизни у нее получалось. Она многого заслуживает.
У нее прекрасная семья, дети. Пусть внуки появляются! Пусть будет именно такое большое семейное счастье. Она и вся ее семья заслуживает этого. Пусть сын женится, подарит внуков. Как бабушка, точно могу сказать, что это огромная радость. Мы все-таки то поколение профессионалов, которые привыкли работать, поэтому желаю, чтобы была работа, чтобы ее было много, и она радовала. Это для нас — самое главное: если мы работаем, значит мы живем. Кроме того, пусть будет полноценный, хороший отдых и путешествия, которые она очень любит. Новых впечатлений, новых радостей.
Конечно, мы сейчас ограничены в возможности путешествовать, но Лариса любит ездить и по России. Пусть ей встречаются хорошие, не напрягающие люди. Она отдыхает в путешествиях, и я ей очень этого желаю. С профессиональной точки зрения, как сваха, я желаю ей счастья и любви. Как я всегда говорю, это — единственное, что можно дать другому, ничего у себя не отнимая. В остальном, у нее все есть и пусть это долго-долго-долго продолжается: семейное счастье, успешная работа.