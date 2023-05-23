Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро

Украина получила четвертый транш макрофинансовой помощи от Европейской комиссии. Об этом сообщил официальный представитель региональной организации Дана Спинант.
Она отметила, что в пользу киевского режима были переведены 1,5 миллиарда евро. При этом данные средства должны покрыть неотложные потребности страны в финансировании, говорится в заявлении.
В результате общая сумма макрофинансовой помощи, которую Украина получила от Европейского союза в текущем году, достигла 18 миллиардов евро. Указанный показатель не учитывает другие формы поддержки.
До этого ЕК одобрила предоставление Польше средств в размере 1 миллиарда евро, необходимых для поддержки местных фермеров. Речь идет о сельскохозяйственных производителях, которые понесли убытки из-за экспорта украинского зерна.