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Зампред Совбеза Медведев призвал «как крыс уничтожать» исполнителей диверсии в Белгородской области

Политика
Зампред Совбеза Медведев призвал «как крыс уничтожать» исполнителей диверсии в Белгородской области

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диверсионные группы украинского режима должны уничтожаться.

Медведев назвал украинских диверсантов «отморозками», подчеркнув, что их нужно «как крыс уничтожать и даже в плен не брать».

Зампред Совбеза также счел абсолютной ложью утверждения властей Украины о том, что они не причастны к диверсионным вылазкам. По его мнению, ответственность за нападение на территорию России несут и западные спонсоры Киева.

Ранее Медведев назвал США, ЕС и Британию ответственными за деятельность ДРГ в России. По его словам, речь идет об их о прямой и непосредственной вине.
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