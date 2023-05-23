Зампред Совбеза Медведев призвал «как крыс уничтожать» исполнителей диверсии в Белгородской области

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диверсионные группы украинского режима должны уничтожаться.
Медведев назвал украинских диверсантов «отморозками», подчеркнув, что их нужно «как крыс уничтожать и даже в плен не брать».
Зампред Совбеза также счел абсолютной ложью утверждения властей Украины о том, что они не причастны к диверсионным вылазкам. По его мнению, ответственность за нападение на территорию России несут и западные спонсоры Киева.
Ранее Медведев назвал США, ЕС и Британию ответственными за деятельность ДРГ в России. По его словам, речь идет об их о прямой и непосредственной вине.