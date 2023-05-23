Автобус с детьми загорелся на трассе под Уфой

Водитель остановил автобус, после чего всех детей эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших. За детьми приехал резервный автобус. Затем они проследовали к месту назначения. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливают специалисты.