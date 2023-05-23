Автобус с детьми загорелся на трассе под Уфой

На Оренбургском тракте неподалеку от Уфы загорелся автобус, в котором находились 50 детей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, ребята следовали на отдых в детский лагерь.
Возгорание началось прямо во время движения, поблизости от придорожного гипермаркета. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь начал распространяться из моторного отсека, передает сетевое издание UfaTime.ru.
Водитель остановил автобус, после чего всех детей эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших. За детьми приехал резервный автобус. Затем они проследовали к месту назначения. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливают специалисты.