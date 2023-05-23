Евгений Пригожин: победители конкурса «Видеопереворот» создадут аналог YouTube

Лучшие представители российской IT-сферы, победившие в конкурсе «Видеопереворот», сформируют аналог— заменитель видеохостинга YouTube. Об этом рассказал предприниматель Евгений Пригожин, который стал соорганизатором и спонсором проекта.
23 апреля прошел конкурс «Видеопереворот». В нем были представлены более 200 проектов. В результате 19 команд заручились многомиллионной грантовой поддержкой. Речь идет о командах «Дар» и ЯRUS, проектах «Video 21» и «Ковчег» и других.
«Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube», — объяснил Пригожин, слова которого привела его пресс-служба.
Ранее стало известно, что победители конкурса «Видеопереворот» выиграли гранты, размер которых составил 100 миллионов рублей. Разработчики выступили со своими проектами в различных категориях. Самый юный участник, 16-летний Андрей, презентовал поисковую и рекомендательную систему.