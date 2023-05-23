Евгений Пригожин: победители конкурса «Видеопереворот» создадут аналог YouTube

23 апреля прошел конкурс «Видеопереворот». В нем были представлены более 200 проектов. В результате 19 команд заручились многомиллионной грантовой поддержкой. Речь идет о командах «Дар» и ЯRUS, проектах «Video 21» и «Ковчег» и других.