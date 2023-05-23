Newsweek: в НАТО испугались конкуренции с трансформирующейся армией России

Североатлантический альянс вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Бреннан для издания Newsweek.
Журналист считает, что современный конфликт на Украине продемонстрировал неподготовленность Запада. В частности он указывает на способность России за сутки выпустить больше снарядов, чем страны Европы производят за один месяц.
«На полях сражений на Украине российские военные приобретают то, чего им раньше не хватало, – боевой опыт. На восточном фланге Альянсу приходится готовиться к противостоянию с понесшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабженной российской армией», — говорится в публикации.
Ранее глава Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил о планах Запада взять Украину в НАТО с особым статусом. Причиной этому могут стать поставки самолетов F-16, пишет «Царьград».