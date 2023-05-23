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Упадок «Большой семерки» и выходки Зеленского: журналист Соня ван ден Энде рассказала о деградации политики Запада

Иностранные колумнисты ФАН
Упадок «Большой семерки» и выходки Зеленского: журналист Соня ван ден Энде рассказала о деградации политики Запада

Прошедшая неделя была отмечена двумя яркими событиями на международной политической арене. Это 32-й саммит Лиги арабских государств, который завершился 19 мая в Джидде в Саудовской Аравии, и встреча лидеров стран «Большой семерки» в японском городе Хиросима.

Если первое мероприятие стало символом пути к установлению мира и продуктивного сотрудничества арабских стран, то второе прошло под знаменем «войны» против России руками украинского режима.

Как отметила в авторской колонке для ФАН нидерландский журналист Соня ван ден Энде, президент Украины отличился на обоих саммитах в самом худшем понимании этого слова. Его заявления о мусульманах в Крыму сначала оставили в недоумении лидеров стран арабских государств, а затем сравнение разрушений потерянного ВСУ Артемовска со стертой ядерным ударом США Хиросимой ввергли в шок японских журналистов.

Упадок «Большой семерки» и выходки Зеленского. Колонка Сони ван ден Энде

В этом году лидеры стран «семерки» собрались в японском городе Хиросима. Встреча, естественно, в большей степени была посвящена ситуации на Украине и растущему в Тихоокеанском регионе влиянию Китая.

В какой-то мере место сбора является символическим. Как раз перед саммитом американский лидер Джо Байден заявил, что США готовы к осени текущего года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия. А мы все прекрасно помним, каким печальным фактом известен японский город Хиросима.

С точки зрения «новой» истории можно сколько угодно рассуждать о дружбе США и Японии. Лично я думаю, что этот саммит стал отвратительным, унизительным плевком в сторону японского народа. Лидеры стран G7 во главе с США собрались в Хиросиме, пережившей ядерный удар во время Второй мировой войны, чтобы обсудить конфликт на Украине, которая с их же подачи рискует обернуться третьей мировой. Говоря о борьбе против России, их не смущает, что эти слова они произносят в городе, где после ядерного удара в августе 1945-го число погибших и пострадавших впоследствии от лучевой болезни составило от 90 до 166 тысяч человек. Большая часть Хиросимы после прилета американской ядерной бомбы была превращена в пепел. До сих пор еще живы люди, которые так или иначе являются жертвами той катастрофы. И, я уверена, что они наблюдали за этим сборищем поборников «мира» с ненавистью. После окончания Второй мировой войны Германии фактически оказалась оккупирована американцами — никакой тебе политической самостоятельности, все по согласованию с Вашингтоном. То же самое можно сказать и о Японии. Народы этих стран стали марионетками в руках США, действующими исключительно в своих интересах и ради собственной выгоды. И это не может нравиться простым людям. Может, поэтому за последнее десятилетие японцы устраивали много демонстраций с призывом закрыть американские военные базы на территории страны.

На встречу с лидерами G7 президент Украины Владимир Зеленский прибыл после посещения саммита Лиги арабских государств. Там, к слову, он произнес самую глупую речь о мусульманах в Крыму и о России, которую многие лидеры арабских стран даже не стали слушать. Например, президент Сирии Башар Асад даже снял наушники.

В Японии, куда Зеленский прибыл на любезно предоставленном французами самолете, он выдал не менее выдающийся перл. Сначала он не смог ничего внятного ответить на вопрос журналистов об утере контроля над Артемовском. А потом и вовсе сравнил разрушения этого города с Хиросимой.

Упадок «Большой семерки» и выходки Зеленского: журналист Соня ван ден Энде рассказала о деградации политики Запада
«Скажу откровенно — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут», - ляпнул Зеленский, вызвав шок у японских журналистов.

Ведь ему даже не хватило ума додуматься, что среди 100 с лишним тысяч погибших в Хиросиме от ядерной бомбы, сброшенной США, подавляющее большинство жертв были именно мирные жители.

Киев проиграл в боях с ЧВК «Вагнер» за Артемовск, потерял Мариуполь, но его западные партнеры по-прежнему настаивают на том, что украинская армия очень сильна. Лидеры стран Запада не желают признавать провалы украинского режима. В частности, до последнего они отказываются говорить о том, что Артемовск уже потерян и находится в руках русских. Даже сегодня, когда фотографии с водруженным флагом России в Артемовске облетели весь Интернет, западные СМИ либо игнорируют эту новость, либо подают как «провокацию» русских. И другого взгляда у них нет, всех иностранных журналистов, которые пытались показывать объективную картину конфликта, давно уже вытравили из ведущих СМИ.

Резюмируя, могу отметить, что саммит «Большой семерки» утрачивает силу и больше практически не оказывает влияния на мировую политическую сцену. Лидеры стран G7 конечно полностью игнорируют этот факт, как и тот, что мир находится в упадке. Я думаю, что мировое сообщество сегодня сознательно идет к многополярности. А Запад находится в мощнейшем политическом кризисе, ведь всегда трудно терять свою власть, особенно, если ты веками был величайшим гегемоном на Земле.

Сейчас же ему приходится бороться за сохранение своей гегемонии с крепнущими мировыми державами, такими как Россия, Китай, странами почти независимого Ближнего Востока и Африки, которые наконец-то почувствовали предпосылки свободы от западного гнета.

Конечно США и их вассалы в такой ситуации не будут сидеть сложа руки. Они сделают все, чтобы сохранить эту власть. Если потребуется, не погнушаются развязать и третью мировую войну. Ведь выбор у них не большой: смириться с многополярностью мира, потеряв контроль над львиной долей ресурсов третьих стран, либо в очередной раз развязать бойню, на которой можно заработать самим и заодно обескровить геополитического противника. При этом помимо Украины у Запада в запасе еще множество очень неприятных трюков для поддержания «мира» на Земле.

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