С точки зрения «новой» истории можно сколько угодно рассуждать о дружбе США и Японии. Лично я думаю, что этот саммит стал отвратительным, унизительным плевком в сторону японского народа. Лидеры стран G7 во главе с США собрались в Хиросиме, пережившей ядерный удар во время Второй мировой войны, чтобы обсудить конфликт на Украине, которая с их же подачи рискует обернуться третьей мировой. Говоря о борьбе против России, их не смущает, что эти слова они произносят в городе, где после ядерного удара в августе 1945-го число погибших и пострадавших впоследствии от лучевой болезни составило от 90 до 166 тысяч человек. Большая часть Хиросимы после прилета американской ядерной бомбы была превращена в пепел. До сих пор еще живы люди, которые так или иначе являются жертвами той катастрофы. И, я уверена, что они наблюдали за этим сборищем поборников «мира» с ненавистью. После окончания Второй мировой войны Германии фактически оказалась оккупирована американцами — никакой тебе политической самостоятельности, все по согласованию с Вашингтоном. То же самое можно сказать и о Японии. Народы этих стран стали марионетками в руках США, действующими исключительно в своих интересах и ради собственной выгоды. И это не может нравиться простым людям. Может, поэтому за последнее десятилетие японцы устраивали много демонстраций с призывом закрыть американские военные базы на территории страны.