Спасатели и коммунальщики не могут войти в Артемовск из-за сохранения там опасной обстановки, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
В данный момент еще рано оценивать нанесенный городу ущерб, добавил политик.
«Сейчас там (в Артемовске. — Прим. ред.) еще достаточно опасно, коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще работать не могут», — передает радио Sputnik слова советника.
Гагин добавил, что после зачистки и мер по удержанию Артемовска, территорию города нужно будет разминировать силами саперных подразделений. Только после этого начнутся восстановительные работы, отметил он.
Газета «Ридус» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский признал переход Артемовска под контроль России.
Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным ранее водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль.
«Музыканты» продолжали штурм населенного пункта с 8 октября. Закончились бои лишь спустя 224 дня, 20 мая.