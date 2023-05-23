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Медведев назвал США, ЕС и Британию ответственными за деятельность ДРГ в России

Политика
Медведев назвал США, ЕС и Британию ответственными за деятельность ДРГ в России

Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ответственны за диверсионные вылазки украинских боевиков. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вторжение в Белгородскую область.

По словам политика, утверждения Киева о непричастности к произошедшему являются «абсолютным враньем». Однако непосредственную ответственность за атаку на населенные пункты в Грайворонском городском округе несут западные спонсоры, подчеркнул он.

«То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее», — добавил Медведев в беседе с журналистами.

Ранее ситуацию в Белгородской области прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что деятельность диверсантов вызывает «глубокую обеспокоенность».
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