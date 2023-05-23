Медведев назвал США, ЕС и Британию ответственными за деятельность ДРГ в России

Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ответственны за диверсионные вылазки украинских боевиков. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вторжение в Белгородскую область.
По словам политика, утверждения Киева о непричастности к произошедшему являются «абсолютным враньем». Однако непосредственную ответственность за атаку на населенные пункты в Грайворонском городском округе несут западные спонсоры, подчеркнул он.
«То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее», — добавил Медведев в беседе с журналистами.
Ранее ситуацию в Белгородской области прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что деятельность диверсантов вызывает «глубокую обеспокоенность».