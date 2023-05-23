Долг превыше эмоций: врач из Донецка рассказал о лечении пленных бойцов ВСУ на передовой

Николай Гринько — потомственный доктор: его бабушка и дедушка были военными врачами. В середине 90-х мужчина окончил Мариупольское медицинское училище и поступил на работу в Республиканский онкологический центр. На его счету — тысячи спасенных жизней. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году он отправился помогать соотечественникам.