В Кремле проинформировали о кадровых перестановках в Управлении Президента

Возглавлявшей Управление Президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов будет переправлен в другую структуру, где займет новую должность. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал и причину слияния должностей управления Кремля по вопросам госслужбы, кадров и по противодействию коррупции. По его словам, данные процессы «идут рука об руку».
«Насколько мне известно, будет другая должность в другой структуре», — сказал Песков, отвечая на вопрос, останется ли в АП Андрей Чоботов.
Ране президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Данная структура была создана путем слияния двух подразделений.