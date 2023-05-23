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В Кремле проинформировали о кадровых перестановках в Управлении Президента

Политика
В Кремле проинформировали о кадровых перестановках в Управлении Президента

Возглавлявшей Управление Президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов будет переправлен в другую структуру, где займет новую должность. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал и причину слияния должностей управления Кремля по вопросам госслужбы, кадров и по противодействию коррупции. По его словам, данные процессы «идут рука об руку».

«Насколько мне известно, будет другая должность в другой структуре», — сказал Песков, отвечая на вопрос, останется ли в АП Андрей Чоботов.

Ране президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Данная структура была создана путем слияния двух подразделений.
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