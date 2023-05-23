Санду заявила, что Молдавия намерена выполнять решение МУС об «аресте» Путина

Глава Молдавии Майя Санду заявила о том, что Кишинев выполнит решение Международного уголовного суда (МУС) по «аресту» президента России Владимира Путина, информирует Euronews Romania.
Санду заявила, что если Путин приедет в Молдавию, то российский лидер будет немедленно арестован.
«Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда», — сказала президент.
Она подчеркнула, что Кишиневу ничего не угрожает на данный момент, так как Украина «держит российскую армию» вдали от границ республики. Кроме того, Санду снова сказала о том, что Россия все время совершает попытки «дестабилизировать» страну.
Ранее молдавский президент назвала членство в Евросоюзе защитой от «нестабильности» России. Санду отметила, что вступлением Молдавии в ЕС удастся спасти демократию страны.