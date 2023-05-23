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Санду заявила, что Молдавия намерена выполнять решение МУС об «аресте» Путина

Политика
Санду заявила, что Молдавия намерена выполнять решение МУС об «аресте» Путина

Глава Молдавии Майя Санду заявила о том, что Кишинев выполнит решение Международного уголовного суда (МУС) по «аресту» президента России Владимира Путина, информирует Euronews Romania.

Санду заявила, что если Путин приедет в Молдавию, то российский лидер будет немедленно арестован.

«Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда», — сказала президент.

Она подчеркнула, что Кишиневу ничего не угрожает на данный момент, так как Украина «держит российскую армию» вдали от границ республики. Кроме того, Санду снова сказала о том, что Россия все время совершает попытки «дестабилизировать» страну.

Ранее молдавский президент назвала членство в Евросоюзе защитой от «нестабильности» России. Санду отметила, что вступлением Молдавии в ЕС удастся спасти демократию страны.
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