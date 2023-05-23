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Губернатор Белгородской области Гладков предупредил об информационной атаке со стороны Украины

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков предупредил об информационной атаке со стороны Украины

Украина ведет беспрецедентную информационную атаку в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Политик в своем Telegram-канале призвал белгородцев не доверять непроверенным источникам и информации и не поддаваться на провокации Киева.

«Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина и Белгорода», — рассказал губернатор.

По его словам, в администрацию области также поступали звонки с требованием прекратить активность в Грайворонском округе. Целью всех подобных вбросов заключается в запугивании россиян и разжигании паники, подчеркнул Гладков.

Ранее издание «Ридус» сообщало, что правоохранители продолжают зачистку территории Грайворонского района от украинских диверсантов.
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