«Вы сначала заслужите»: политолог Роман Антоновский отреагировал на просьбу Надежды Деметер заменить слово «инфоцыгане»

Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что термин «инфоцыгане» оскорбляет представителей данной народности. Деметер предложила ввести запрет на использование слова в сети.
«Русский язык такой богатый, такой красивый, я думаю, что можно найти синоним», — сказала Надежда Деметер.
Не все поддержали инициативу Надежды Деметер, многие национал-консервативные публицисты довольно жестко отреагировали на ее речь. К примеру, политолог, писатель, колумнист RT, соведущий программы «КонсерВатники» на «Радио России» Роман Антоновский считает, что представители цыганской общины далеко не всегда ведут себя как «белые и пушистые» по отношению к россиянам.
«К вопросу о цыганах. Чтобы требовать какие-то права, надо на себя взять какие-нибудь обязанности. Что сделало руководство цыганской диаспоры, чтобы пресечь цыганскую организованную преступность и непотребное поведение? Ровным счетом ничего. Накануне их знаменательного выступления перед президентом с нытьем: "а давайте не будем мошенников называть инфоцыганами", произошло два резонансных преступления, совершенных цыганами», – считает Антоновский.
Он вспомнил случай в поселке Балакирево, когда представители цыганской народности толпой напали на двух местных парней, избили, а после еще и угрожали. Кроме того, в Тольятти цыгане устроили ДТП, а потом кинулись с кулаками на пострадавшую в аварии супружескую пару.
«Что-то я не слышал, чтобы Надежда Деметер выступила с осуждением этих преступлений и урезонила бы своих соплеменников, которые угрожали их жертвам. Да и термин "инфоцыгане", обозначающий мошенников, которые наживаются на глупости или наивности людей, не из воздуха возник. А потому, что — наряду с мелкими кражами, попрошайничеством, розничной торговлей героином, обман немощных и старых людей — является одним из главных направлений деятельности цыганских ОПГ. Может быть, госпожа Деметер и ее коллеги сначала разберутся с цыганской организованной преступностью, а потом что-то потребуют от государства?» – задался вопросом политолог.
Кроме того, эксперт отметил, что в зоне проведения специальной военной операции представители цыганской общины замечены не были.
«Если же Деметер и К не имеют влияния на других цыган, и не могут заставить их бросить преступные промыслы, зачем они ходят на государственные мероприятия от имени своего народа? Пусть тогда в цирке и театре "Ромэн" выступают. Кстати, много ли цыган воюет в зоне СВО, много ли средств цыганская община собрала на поддержку армии? Почему-то представители не только цыганской, но и всех остальных диаспор некоренных народов России возникают в инфополе только тогда, когда им надо отмазать своих соплеменников от справедливого наказания или что-то потребовать себе от государства, к созданию которого они не имеют отношения. Для начала прекратите совершать преступления, начните уважать государствообразующий русский народ, исправно платить налоги, а потом будете что-то требовать. Мне не жалко переименовать "инфоцыган" в "инфохохлов", но вы сначала заслужите», – заключил Роман Антоновский.
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