«Вы сначала заслужите»: политолог Роман Антоновский отреагировал на просьбу Надежды Деметер заменить слово «инфоцыгане»

Он вспомнил случай в поселке Балакирево, когда представители цыганской народности толпой напали на двух местных парней, избили, а после еще и угрожали. Кроме того, в Тольятти цыгане устроили ДТП, а потом кинулись с кулаками на пострадавшую в аварии супружескую пару.