Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Африки начал работу в Нигерии

Ранее некоммерческая организация Mo Ibrahim Foundation дала прогноз хозяйственной жизни Черного континента. Эксперты уверены, что экономика Африки станет самой быстрорастущей в мире к 2027 году. Согласно ежегодному отчету организации, в течение пяти последующих лет темпы роста ВВП африканских государств уступят лишь странам Азии.