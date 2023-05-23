Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Африки начал работу в Нигерии

Абуджа, 23 мая. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари открыл крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в городе Лагос на юго-западе республики.
Строительство предприятия стоимостью 19 миллиардов долларов спонсировал Алико Данготе, самый богатый человек Черного континента. По его словам, теперь страна станет ключевым игроком на мировом рынке и чистым экспортером топлива.
Африканские аналитики назвали открытие завода переломным моментом для нефтегазового сектора Нигерии, который уже долгие годы испытывает трудности. На данный момент большинство НПЗ республики находится в плачевном состоянии и работает на устаревшем оборудовании.
Ранее некоммерческая организация Mo Ibrahim Foundation дала прогноз хозяйственной жизни Черного континента. Эксперты уверены, что экономика Африки станет самой быстрорастущей в мире к 2027 году. Согласно ежегодному отчету организации, в течение пяти последующих лет темпы роста ВВП африканских государств уступят лишь странам Азии.