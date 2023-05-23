Вице-президент Египетско-оманского делового совета объявил о намерении создать международный инвестиционный фонд с Каиром

Каир, 23 мая. Заместитель председателя Египетско-оманского совета Ахмед Реда сообщил о прибытии султана Хейсама бен Тарика Аль-Саида в Каир, пишут арабские СМИ.
Исторический визит главы государства в арабскую республику подтверждает политическую волю, направленную на ускорение темпов сотрудничества между двумя странами.
«В ходе встречи стороны обсудили механизм получения выгод от соглашений о свободной торговле, подписанных между ними и другими республиками. Кроме того, был изучен вопрос о создании совместного инвестиционного фонда для облегчения процесса импорта и экспорта», — сообщили в ведомстве.
На совещании министр торговли и промышленности Омана Каис бен Мохаммед Аль Юсуф добавил, что его страна заинтересована в укреплении экономического сотрудничества с Каиром.
Ранее Высший инвестиционный совет, возглавляемый президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, принял 22 важных решения в различных секторах и финансовых сферах Египта.