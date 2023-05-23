Власти Калуги готовят пляжи к купальному сезону

Подготовка пляжей Калуги к купальному сезону продолжается. Об этом сообщила заведующая отделом по организации защиты населения областного центра Наталия Егорова.
Как пишет городской портал «Калуга-поиск», организованные места для отдыха жителей города и гостей устроены на базе отдыха «Лаврово-песочня», Андреевском карьере и в парке «Мир» на Яченском водохранилище арендаторами. В ходе подготовки к будущему купальному сезону специалисты провели работы по очистке водоемов у берега, развитию пляжной инфраструктуры, получили разрешительную документацию в ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС России по региону, поделилась чиновница.
По словам Егоровой, вместимость этих пляжей – от 500 до 1500 человек. На очищенной береговой зоне установили детские площадки, шезлонги, водные аттракционы, кафе и другое. За безопасностью следят спасательные службы.
В то же время глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что Яченское водохранилище и Ока не пригодны для купания, поскольку в водоемах нашли загрязняющие вещества и кишечную палочку.