Власти Калуги готовят пляжи к купальному сезону

Как пишет городской портал «Калуга-поиск», организованные места для отдыха жителей города и гостей устроены на базе отдыха «Лаврово-песочня», Андреевском карьере и в парке «Мир» на Яченском водохранилище арендаторами. В ходе подготовки к будущему купальному сезону специалисты провели работы по очистке водоемов у берега, развитию пляжной инфраструктуры, получили разрешительную документацию в ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС России по региону, поделилась чиновница.